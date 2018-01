Yakuza 6: The Song of Life si mostra in un nuovo trailer dedicato ai mini-giochi

hanno appena pubblicato un nuovo trailer di, interamente dedicato ai mini-giochi affrontabili durante l'avventura.

I giocatori potranno dilettarsi in tantissime attività differenti, come tiro a freccette, gare di ballo, baseball, sollevamento pesi, appuntamenti con le ragazze e pesca subacquea. Potranno persino prendersi cura dei neonati e giocare con dei titoli arcade di vario genere. Ce n'è davvero per tutti i gusti, giudicate voi stessi guardando il trailer in cima alla notizia. Buona visione!

Yakuza 6: The Song of Life, già disponibile in Giappone dal dicembre del 2016, verrà pubblicato in Occidente su PlayStation 4 il 20 marzo 2018. Recentemente il titolo si è mostrato in lunghissimo video gameplay di oltre 90 minuti tratto dalla versione occidentale. Il team di sviluppo è attualmente al lavoro su un nuovo progetto legato alla serie, ma la data del reveal non è ancora stata decisa.