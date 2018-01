Yakuza 6 The Song of Life: nuovo trailer dedicato al minigioco "Clan Creator"

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, ultimo capitolo della celebre saga action già disponibile su PlayStation 4 in Giappone dal dicembre 2016 e in arrivo in Occidente a marzo.

Il filmato, che potete visionare in cima all'articolo, ci consente di dare uno sguardo approfondito a "Clan Creator", uno dei tanti minigiochi presenti all'interno di Yakuza 6. In questa modalità, i giocatori potranno arruolare teppisti e malviventi per dare vita al Kiryu Clan da mandare in battaglia contro le altre squadre di criminali.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 20 marzo 2018. Seguendo questo indirizzo potete dare uno sguardo ad un lungo video gameplay tratto dall'edizione occidentale del gioco. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima.