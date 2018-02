Yakuza 6 The Song of Life premiato con un 8/10 sull'ultimo numero di EDGE

Fra i titoli recensiti sull'ultimo numero di EDGE è presente anche l’attesissimo. La rivista videoludica britannica ha premiato il nuovo capitolo dell'amata serie a marchiocon un 8/10.

Di seguito, potete consultare la lista completa dei giochi recensiti e i loro rispettivi voti:

Yakuza 6 – 8

Monster Hunter World – 9

Dragon Ball FighterZ – 7

Fe – 7

Dandara – 5

Dissidia Final Fantasy NT – 5

Full Metal Furies – 5

The Inpatient – 4

Monster Hunter World, con il suo 9 pieno, è il titolo con la valutazione migliore, seguito dall’8 di Yakuza 6: The Song of Life. Dragon Ball FighterZ e Fe devono invece accontentarsi di un 7. Dissidia Final Fantasy NT e Full Metal Furies (5/10) non hanno convinto la redazione, così come The Inpatient (4/10). Cosa ne pensate?