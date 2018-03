Yakuza 6 The Song of Life: le prime recensioni internazionali sono positive

Yakuza 6 The Song of Life arriverà nei negozi il 17 aprile, tuttavia in queste ore è scaduto l'embargo per le recensioni da parte della stampa internazionale, la quale ha premiato il giococon valutazioni decisamente positive.

Tra i primi voti delle recensioni di Yakuza 6 troviamo quelli di PlayStation LifeStyle (9/10), USGamer (4/5), RPG Site (8/10), GameInformer USA (9.3/10), PlayStation Universe (9.5/10), RPG Site (8/10), GameSpot USA (8/10), Push Square (9/10), Worth Playing (8/10), EMG (9/10), e Polygon (8.5/10), solamente per citarne alcuni.

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore di Yakuza 6 The Song of Life su Metacritic è pari a 84/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori recensioni. Yakuza 6 uscirà in Europa il 20 aprile in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro. Nella giornata odierna troverete la recensione del gioco sulle pagine di Everyeye.it, tenete d'occhio la nostra home page per tutti gli aggiornamenti in merito.