Yakuza 6 The Song of Life rimandato ad aprile; demo in arrivo sul PS Store il 27 febbraio

Con un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del gioco,ha annunciato che, già disponibile per PlayStation 4 in Giappone, sarà pubblicato in Occidente il prossimo 17 aprile, e non più il 20 marzo come inizialmente previsto.

Per quanto sia stata una decisione difficile da prendere, SEGA ha preferito posticipare la data di lancio del gioco per rifinire al meglio ogni aspetto della versione occidentale del gioco. A compensare lo slittamento della data, il publisher ha quindi comunicato che una demo gratuita del gioco sarà resa disponibile per il download sul PlayStation Store a partire dal 27 febbraio. SEGA ha infine confermato che altri dettagli del gioco verranno mostrati nelle settimane a venire.

Yakuza 6 The Song of Life è da oggi atteso su PlayStation 4 il 17 aprile 2018. Seguendo questo indirizzo potete dare uno sguardo al trailer dedicato al mini-gioco "Clan Creator", pubblicato pochi giorni fa da SEGA.