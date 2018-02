Yakuza 6 The Song of Life: Video Anteprima del nuovo gioco SEGA per PS4

Nell'attesa che Yakuza 6: The Song of Life faccia il suo debutto suanche in Occidente il prossimo 17 aprile, la redazione di Everyeye ha potuto provare con mano una demo del gioco tratta dalla versione: vi raccontiamo le nostre impressioni con una nuova Video Anteprima.

Grazie all'evoluzione tecnica consentita da uno sviluppo concentrato su una singola piattaforma, il team capitanato da Toshihiro Nagoshi è riuscito a tirare fuori dal cilindro un action game moderno e visivamente godibilissimo. Al fianco di un gran quantitativo di minigame e attività collaterali, inoltre, possiamo trovare intatte le stesse tematiche che hanno fatto breccia nel cuore di tutti i fan della saga.

Ottime notizie anche per il sistema di combattimento, la regia e il ritmo della narrazione: scoprite le nostre prime impressioni su Yakuza 6 The Song of Life nella Video Anteprima riportata in cima alla notizia.