Yakuza 6 The Song Of Life Video Recensione: l'ultima avventura di Kazuma Kiryu

L'arco narrativo di, dopo tanti anni, giunge al termine. L’ultimo gioco che lo vede protagonista è un capitolo bellissimo, legato alla tradizione della serie ed allo stesso tempo portatore di qualche interessante novità.

Yakuza 6, in sostanza, non delude: decide infatti di cambiare alcuni aspetti del suo gameplay con lo scopo di perfezionare una formula ludica ormai ben rodata. Per salutare il Drago di Dojima, quindi, non potevamo immaginare una conclusione migliore.

Con questo titolo, SEGA si appresta a concludere un ciclo, The Song of Life segna la fine delle avventure di Kazuma così come le conosciamo, ma non è escluso che in futuro la serie possa tornare con nuovi episodi, considerando l'enorme successo di pubblico e critica riscosso in questi anni. Per saperne di più sul sesto episodio della saga vi rimandiamo alla recensione di Yakuza 6 The Song of Life.