Yakuza 6 The Song of Life: il video unboxing della After Hours Premium Edition

Kazuma Kiryu è un uomo che sa come godersi un bel drink freddo, soprattutto quando deve affrontare lo stress dovuto alla crescita di un bambino, svelare la verità dietro a misteriosi incidenti e di tanto in tanto affrontare massicce organizzazioni criminali da solo...

Con Yakuza 6 The Song of Life After Hours Premium Edition, potrai prepare drink che strapperanno persino un sorriso al Dragone di Dojima. I membri del team SEGA di Yakuza ti mostreranno tutto ciò che la Premium Edition ha da offrire nel video unboxing di Yakuza 6, che include un’apparizione speciale del produttore della serie di Yakuza, Daisuke Sato.

Yakuza 6 The Song of Life sarà disponibile dal 17 Aprile 2018 in America del Nord e in Europa. C’è ancora tempo per prenotare sia l'After Hours Premium Edition (presso alcuni rivenditori selezionati) e l'Essence of Art Launch Edition.