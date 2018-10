Yakuza 6: le vendite in Occidente hanno eguagliato quelle giapponesi

Yakuza 6 The Song of Life, il capitolo più recente della serie Yakuza, è uscito in Giappone nel 2016 e nell'aprile del 2018 è stato reso disponibile anche per il resto del mondo.

Da pochi mesi a questa parte le vendite occidentali di Yakuza 6 hanno raggiunto quelle giapponesi, un risultato sorprendente per un gioco che non era pensato per essere pubblicato fuori dall'Asia.

In questi anni il franchise Yakuza ha accompagnato i giocatori nel cuore della criminalità organizzata giapponese attraverso le storie di personaggi carismatici come Kazuma Kiryu, Goro Majima e tanti altri dandoci un'idea della politica interna della Yakuza ma anche della cultura giapponese e delle arti marziali. L'ultimo episodio uscito sul mercato occidentale è Yakuza Kiwami 2, una riedizione del secondo episodio della saga disponibile su Playstation 4.

Per saperne di più sull'ultimo capitolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Yakuza 6, titolo accolto positivamente da pubblico e critica. Speriamo che questi risultati positivi possano convincere SEGA of Japan del sempre maggior potenziale commerciale della serie sui mercati globali.