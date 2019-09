Yakuza 7: Ijincho sarà tre/quattro volte più grande di Kamurocho

Yakuza 7 Whereabouts of Light and Darkness (Yakuza Like A Dragon in Occidente) è stato annunciato a fine agosto e sarà uno dei protagonisti del Tokyo Game Show di questa settimana, in attesa dell'evento però emergono alcuni dettagli sull'ambientazione.

Nel numero di Famitsu in edicola questa settimana è presente un ricco reportage su Yakuza 7, come segnalato da Ryokutya2089 e tradotto in inglese da Siliconera. Tra le novità di Yakuza Like A Dragon, come sappiamo, una nuova ambientazione (Ijincho) che andrà a sostituire Kamurocho, location iconica della serie targata SEGA.

Quello che non sapevamo però è che la nuova location sarà almeno tre o quattro volte più grande rispetto a Kamurocho per quanto riguarda la superficie esplorabile, senza considerare gli interni degli edifici e le varie attività da visitare. Oltre alla nuova ambientazione, Yakuza 7 può contare su un nuovo protagonista (Ichiban Kasuga) e su un combar system rinnovato, ora simile a quello dei JRPG a turni.

Yakuza 7 Whereabouts of Light and Darkness uscirà in Giappone e Asia il 16 gennaio 2020 su PlayStation 4, il lancio in Occidente è stato confermato per il prossimo anno con il titolo Yakuza Like A Dragon, senza la numerazione progressiva che verrà invece mantenuta nel paese del Sol Levante.