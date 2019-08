Yakuza 7 in Europa sarà Yakuza Like a Dragon: trailer inglese e finestra di lancio

SEGA ha confermato l'arrivo in Occidente del nuovo capitolo della serie Yakuza, svelandone titolo ufficiale e finestra di lancio per il territorio europeo ed americano.

Annunciato nel corso della mattinata di giovedì 29 agosto con la pubblicazione del primo trailer di Yakuza 7, il gioco approderà nel Vecchio Continente con il nome di Yakuza: Like a Dragon. La data di pubblicazione è già stata ufficializzata per il territorio giapponese, dove il titolo esordirà il prossimo 16 gennaio 2020 su Playstation 4. Per ora, SEGA ha invece indicato per Europa ed Americhe solamente una finestra di uscita, fissata per un generico 2020. Sulle pagine del portale Gematsu, è attualmente disponibile il trailer di Yakuza Like a Dragon con sottotitoli in lingua inglese: potete visionarlo anche in apertura a questa news. Ad ora, tuttavia, il sito ufficiale in lingua inglese del gioco non sembra essere raggiungibile.



Vi ricordiamo che Yakuza: Like a Dragon porterà con sé importanti novità sul fronte del combat system, ma anche dell'ambientazione. Il gioco ci vedrà vestire i panni del protagonista Ichiban Kasuga, che in seguito ad una serie di vicende, si ritroverà a muovere i propri passi nella città nipponica di Yokohama. In seguito all'ufficializzazione del gioco, SEGA ha diffuso i primi dettagli su quella che sarà la trama di Yakuza Like a Dragon.