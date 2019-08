Yakuza 7 si presenta: primi dettagli sulla trama e galleria di immagini per il JRPG

il grande universo della serie Yakuza è pronto ad ampliarsi: SEGA ha infatti finalmente presentato il primo trailer di Yakuza 7, svelando dettagli piuttosto sorprendenti.

La prossima iterazione della saga si appresta infatti ad accogliere un sistema di combattimento a turni, differente dall'approccio tradizionale utilizzato negli anni da Nagoshi. Un cambiamento che era stato in un qualche modo anticipato da quello che era stato interpretato come un Pesce d'Aprile del team di Yakuza, ma che ora è divenuto ufficiale. In seguito alla presentazione di Yakuza 7 al pubblico, SEGA ha aperto il sito ufficiale giapponese del gioco, dal quale emergono alcune prime informazioni.

Il portale, innanzitutto, offre una ricca galleria di immagini, che ci introducono a quelli che saranno i personaggi ed il mondo di gioco del titolo. Gli scatti immortalano anche quello che sarà il nuovo combat system, mostrandoci un menù ricco di opzioni di gestione per il nostro party. Protagonista anche la nuova ambientazione: Isezaki Ijincho in Yokohama. L'area ha un estensione tre volte più grande di quella del quartiere Kamurocho di Tokyo.



Yakuza 7 sarà ambientato nel 2001, nel cui gennaio in cui il protagonista, lo yakuza Ichiban Kasuga, esce dal carcere, dopo aver acconsentito alla richiesta del proprio Boss di addossarsi crimini non suoi e aver scontato una condanna di diciotto anni. Nessuno lo accoglie al suo rilascio ed il giovane fa ritorno presso Kamurocho: l'area è stata però oggetto di un'operazione di polizia che ha causato la caduta del Clan Tojo. Voci indicano che il suo stesso Boss, Masumi Arakawa abbia svolto un ruolo nella trasformazione del quartiere. Desideroso di accertare la verità, il giovano raggiunge l'uomo, il quale, tuttavia, non esita a sparargli. In seguito, sotto shock, Kasuga si risveglierà in un luogo a lui sconosciuto: un vagabondo lo informerà che ora si trova a Yokohama.