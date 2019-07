Yakuza 7: scelta la protagonista femminile, dettagli sul gioco in arrivo a fine agosto

Yakuza 7 entra sempre più nel vivo, ed il nuovo capitolo della saga di Nagoshi, il primo orfano del protagonista storico Kazuma Kiryu, la cui storyline si è esaurita nello scorso episodio della serie, ha ora ufficialmente scelto la sua protagonista femminile.

Si tratta di Eri Kamataki, che affiancherà il personaggio di Ichiban Kasuga, scelta tra le dieci aspiranti attrici per il ruolo giunte in finale (il numero iniziale era di circa mille candidate, per cui deve essere stata una selezione piuttosto dura).

Durante l'evento tenutosi per annunciare l'entrata nel cast di Kamataki, lo stesso Toshihiro Nagoshi, general producer di Yakuza, ha dichiarato anche che nuove e dettagliate informazioni sul gioco saranno annunciate il 29 Agosto.

Come riportato negli scorsi mesi, la storia del videogame è stata completata, ed è in corso la fase di doppiaggio di Yakuza 7, che ora, con l'ingaggio di Kamataki entrerà ancora più nel vivo. L'uscita del gioco dovrebbe essere prevista entro il mese di Marzo 2020.

Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Yakuza?