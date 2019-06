Yakuza 7: scelte le finaliste per il ruolo di protagonista femminile

Sega sta facendo le cose in grande per quanto riguarda il nuovo capitolo di Yakuza, i cui lavori stanno andando avanti senza sosta. In questo momento lo sviluppo del gioco è a buon punto, ma c'è ancora da sistemare alcune cose, tra cui il doppiaggio della protagonista femminile.

Il publisher ha infatti effettuato diverse audizioni per scegliere la donna che darà fattezze e voci al personaggio femminile del nuovo Yakuza, e dalle oltre mille candidature proposte, la lista è stata ristretta ad una rosa di dieci candidate, che affiancheranno dunque Kazuhiro Nakaya, l'attore che interpreta Ichiban Kasuga, che tra l'altro fa parte della giuria che le ha valutate.

Le dieci attrici giunte in finale sono:

Nanako Aizawa

Eri Kamataki

Tokiko Kitagawa

Sumire Sawa

Yuika Shiina

Asaka Fujita

Manae Miyakoshi

Misaki Yasu

Iroha Yanagi

Ririka

La vincitrice dunque sarà scelta tra le candidate ed annunciata il 10 luglio. Come dicevamo intanto, i lavori sul gioco vanno avanti: la storia del nuovo Yakuza è stata completata, e dunque manca solo parte del doppiaggio. Inoltre, come annunciato pochi giorni fa, maggiori dettagli sul nuovo Yakuza sono in arrivo a Luglio, quando probabilmente sapremo anche il nome della protagonista del gioco.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal nuovo capitolo della saga di Nagoshi, nonostante l'assenza di Kazuma Kiryu?