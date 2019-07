Yakuza 7 sarà svelato ufficialmente a fine agosto in Giappone

SEGA of Japan ha annunciato che il nuovo gioco della serie Yakuza con protagonista Ichiban Kasuga sarà svelato ufficialmente il 29 agosto durante una conferenza stampa che si terrà all'UDX Theater di Akihabara.

La compagnia ha confermato che l'evento sarà aperto ad alcuni fortunati utenti selezionati a sorte tramite un contest, per un totale di 30 giocatori che potranno prendere parte alla conferenza di presentazione del nuovo Yakuza. Recentemente SEGA ha scelto la co-protagonista femminile di Yakuza 7, non ci sono però molti altri dettagli su questo progetto e per saperne di più dovremo necessariamente attendere la fine di agosto.

Yakuza 7 (titolo provvisorio) sarà lanciato in Giappone su PS4 e PS4 PRO entro marzo 2020, nessuna finestra di lancio è invece stata rivelata per i mercati occidentali. Dopo il buon successo riscosso dagli ultimi capitoli in Europa e Nord America ci sono comunque buone probabilità che il gioco possa raggiungere il nostro continente in tempi relativamente brevi.