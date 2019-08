Yakuza 7: Toshihiro Nagoshi si aspettava i commenti offensivi, puntualmente arrivati

Nella giornata di ieri SEGA ha annunciato Yakuza 7 Whereabouts of Light and Darkness (Yakuza Like a Dragon in Occidente), nuovo episodio della serie che stravolge però la zona di comfort alla quale eravamo abituati, proponendo (tra le altre novità) un sistema di combattimento stile JRPG a turni.

Una novità che ha spiazzato i fan del franchise, i quali non hanno ovviamente mancato di far sentire la propria voce, anche con offese personali nei confronti del Game Director Toshihiro Nagoshi, il quale non si è comunque scomposto di fronte agli insulti.

Nagoshi fa sapere di essere preparato alle offese e di averle messe in conto, la maggior parte dei giudizi negativi provengono da fan storici della serie per questo Nagoshi li considera un vero e proprio "atto d'amore" e afferma di non essersi pentito della scelta. Il direttore del progetto fa sapere che l'obiettivo del Team Yakuza non è certo quello di creare un gioco noioso ed il nuovo combat system è stato oggetto di numerosi studi con l'obiettivo di conquistare sia i giocatori hardcore che i mini esperti.

Yakuza 7 uscirà in Giappone il 16 gennaio 2020 in esclusiva su PS4, il lancio in Occidente è previsto nel corso del prossimo anno ma una data precisa non è ancora stata resa nota.