Yakuza 8 annunciato a breve? SEGA prepara un evento per la serie

Ryu ga Gotoku Studio e SEGA hanno annunciato che presto si terrà un nuovo evento dedicato al franchise di Yakuza. Non conosciamo dettagli specifici sulla diretta che si terrà al Niconico Chokaigi (e che probabilmente sarà soltanto in lingua giapponese), tuttavia è stato confermato che si parlerà del "passato, presente e futuro della serie".

"The Yakuza Super Talk Stage Event" sarà l'occasione giusta per SEGA e gli sviluppatori di Ryu ga Gotoku Studio per condividere nuove informazioni sull'apprezzata serie di Yakuza, ma gli autori hanno voluto lasciare una coltre di mistero attorno all'evento e non specificare se ci saranno degli annunci particolari. Il fatto che si faccia accenno anche al futuro del franchise, in ogni caso, lascia ben sperare ai fan.



Sappiamo che il team capitanato da Masayoshi Yokoyama (che ha preso il posto lasciato vacante da Toshihiro Nagoshi, passato a NetEase) sta lavorando ad una nuova IP e a molti progetti non ancora annunciati, ma la software house anche specificato di aver già avviato lo sviluppo di Yakuza 8. Una presentazione vera e propria del nuovo capitolo della serie, quindi, non è per nulla da escludere durante l'evento che si terrà il 29 aprile.

Esattamente come in Yakuza Like a Dragon, anche in Yakuza 8 ritroveremo un sistema di combattimento a turni. L'eredità dei combattimenti di stampo action è stata accolta dalla serie spin-off di Yakuza, Judgment (qui potete recuperare la nostra recensione del DLC di Lost Judgement, I Dossier di Kaito).