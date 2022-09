Yakuza 8, annunciato l'RGG Summit per il 14 settembre: Ichiban sta per tornare?

Ryu Ga Gotoku Studio sembrava pronto a mostrare il primo teaser di Yakuza 8 durante il livestream dell'8 settembre 2022, pubblicizzato come uno "sneak peek". Nulla di tutto questo si è materializzato ed i fan di Yakuza sono rimasti a bocca asciutta. Nonostante ciò, dalla trasmissione è emersa comunque una grossa novità.

Lo studio interno di SEGA ha infatti confermato l'RGG Summit 2022 per il prossimo 14 settembre, fissato per le ore 12:00 italiane. Con grande probabilità sarà questo evento il palcoscenico virtuale in cui verrà rivelato il futuro della serie, magari mostrando finalmente il primo trailer di Yakuza 8, annunciato ufficialmente un anno fa ma ancora mai mostrato in maniera dettagliata dagli sviluppatori.

Per adesso gli unici materiali diffusi da SEGA sono le prime immagini di Yakuza 8, che mostrano il protagonista Ichiban Kasuga con un nuovo taglio di capelli oltre a confermare la presenza di altri personaggi chiave del settimo capitolo quali Adachi e Namba. L'ottavo episodio principale proseguirà con l'impostazione JRPG a turni già introdotta in Yakuza Like a Dragon, ed è lecito attendersi migliorie ed approfondimenti alla formula ludica del predecessore.

Oltre a Yakuza 8, non sono comunque da escludere a priori altre anticipazioni da Ryu Ga Gotoku Studio in merito ai suoi progetti futuri, come ad esempio possibili accenni al proseguo della serie Judgment o, magari, nuovi giochi del tutto inediti. Appuntamento all'RGG Summit per scoprire quali sorprese il team giapponese ha in serbo per i suoi fan.