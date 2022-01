Yakuza 8, aspettando il nuovo capitolo: la serie esplode su PC con 2,8 milioni di copie

Dopo lo straordinario successo di Yakuza: Like A Dragon, che si è aggiudicato la miglior performance commerciale per un gioco della serie, i vertici di SEGA si dicono molti soddisfatti dell'IP.

Nel corso di un recente meeting aziendale, i dirigenti del colosso nipponico hanno infatti riconosciuto un trend estremamente positivo per la saga. Dalla primavera 2019, si apprende, i capitoli della serie Yakuza hanno infatti iniziato a vendere sempre più copie, per una crescita che, al momento, non accenna ancora a rallentare.

Alla radice di tale situazione, SEGA fa risalire la nuova politica di pubblicazione multipiattaforma adottata per la serie Yakuza. In particolare, la compagnia giapponese ritiene che rendere disponibili Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza 6 e Yakuza: Like A Dragon anche su PC abbia ampliato notevolmente la community di appassionati. Complessivamente, conferma la dirigenza SEGA, al momento si è superata la soglia delle 2,8 milioni di copie vendute per le versioni PC dei giochi della saga. Un traguardo di rilievo, che fa ben sperare per il futuro.



A pochi mesi dalla conferma dell'avvio dei lavori su Yakuza 8, sembra dunque molto probabile un approdo del gioco su PC, oltre che sui tradizionali supporti console.