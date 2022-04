Yakuza 8, come procede lo sviluppo? Un aggiornamento da RGG Studio

Come da previsione, Ryu Ga Gotoku Studio ha tenuto un nuovo evento dedicato alla serie di Yakuza in occasione del Niconico Chokaigi tenutosi in Giappone. La software house non ha tenuto una presentazione ufficiale di Yakuza 8 come i fan si aspettavano, tuttavia ha fornito un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori.

Nel corso del livestream, Masayoshi Yokoyama ha dichiarato che lo sviluppo di Yakuza 8 sta procedendo nel migliore dei modi e che il team di sceneggiatori sta attualmente lavorando alla parte conclusiva della storia, mentre alcuni degli attori hanno già iniziato con le sessioni di registrazione. Sebbene non sia ancora il momento giusto per annunciare la finestra di lancio del nuovo capitolo della serie, Yokoyama ha assicurato che maggiori informazioni sul titolo verranno condivise nel corso di quest'anno. Al momento non sappiamo neppure che Yakuza 8 sarà effettivamente il nome definitivo del gioco, dal momento che lo stesso leader della compagnia nipponica l'ha definito un titolo temporaneo.



Yokoyama ha approfittato dell'occasione per confermare che RGG Studio si trova al lavoro non solo sulla serie di Yakuza, ma anche su una serie di giochi non ancora annunciati. Anche in questo caso, sfortunatamente, non vengono diffusi ulteriori dettagli, e non ci resta che attendere fiduciosi le prossime novità.