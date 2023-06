Yakuza 8 ha un nome definitivo: Like A Dragon Infinite Wealth arriva a inizio 2024

Nel corso dell'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023 c'è stato spazio anche per Like A Dragon 8, che si presenta con il suo nome definitivo: Like A Dragon Infinite Wealth. Il nuovo episodio della serie sarà disponibile a partire dall'inizio del 2024, anche se per adesso non ci sono dettagli maggiori sulla data d'uscita.

Nessuna sequenza di gameplay e, anzi, il trailer si mostra con una breve sequenza narrativa che, tuttavia, sembra avere molto più significato di quanto si possa immaginare: Ichiban Kasuga, protagonista di Yakuza Like A Dragon, si risveglia completamente nudo in riva ad una spiaggia piena di bagnati che, tra lo scandalizzato e l'ironico, fanno notare all'uomo di essere privo di qualunque vestito. Ma la particolarità è che i passanti parlano in inglese, con il nipponico Ichiban che non riesce dunque a comprendere ciò che stanno dicendo.

Che per la prima volta in assoluto nell'iconica serie SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio si esplori uno scenario occidentale lontano dal Giappone? Così sembra essere, ma per il momento non ci sono informazioni più precise su ciò che Like A Dragon Infinite Wealth offrirà in termini di storia e contenuti. Una cosa però è sicura: l'esilarante trailer ha aumentato notevolmente la curiosità nei confronti del prossimo capitolo della serie, in arrivo non solo su console Xbox e PC, ma anche sulle piattaforme PlayStation.

Con enorme probabilità scopriremo molto di più al Ryu Ga Gotoku Summit del 16 giugno. Ricordiamo nel frattempo che Like A Dragon Gaiden esce a novembre, pronto a raccontarci un nuovo capitolo della storia di Kazuma Kiryu.