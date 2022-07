Yakuza 8: Ichiban ha un nuovo taglio di capelli nelle prime immagini del gioco

Sebbene il gioco non abbia ancora ricevuto un trailer o un evento di presentazione ad hoc, ecco che vengono diffuse online le prime immagini di Yakuza 8, il nuovo capitolo della serie sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio.

Le immagini sono state diffuse da Famitsu e non sono purtroppo in alta qualità dal momento che sono state catturate off-screen durante la visione di video mostrato dietro le quinte. Il filmato è ora stato direttamente caricato su YouTube sul canale del combattente di MMA Mirai Asakura, che evidentemente ha stretto una collaborazione con il team di Ryu Ga Gotoku Studio per ricoprire un ruolo all'interno del nuovo JRPG. Non è ancora l'occasione giusta per dare uno sguardo al gioco in azione, ma solo un'occasione per familiarizzare con il personaggio che Asakura andrà ad interpretare.



Tra i dettagli più interessanti che possiamo scorgere dando un'occhiata alle immagini che vi abbiamo riportato in calce, troviamo Kyosuke Ichiban e il suo nuovo taglio di capelli: come potete osservare, non abbiamo più uno stile afro ma una coda di cavallo. Molto probabilmente SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio forniranno novità e materiale ufficiale a breve, dunque vi raccomandiamo di rimanere sintonizzati.

Intanto vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato a Ryu Ga Gotoku Studio e alle serie di Yakuza e Judgement.