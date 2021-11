Yakuza 8, una nuova IP e Judgement 3: tutto in sviluppo? Parla il team di SEGA

Dopo il primo annuncio ufficiale di Yakuza 8, il Ryu Ga Gotoku Studio torna a discutere delle produzioni attualmente in sviluppo, offrendo interessanti dettagli.

Proprio in merito al sequel di Yakuza: Like A Dragon (conosciuto come Yakuza 7 in Giappone), Masayoshi Yokoyama, director del team, ha offerto alcuni scampoli di informazioni. Il gioco, ha rivelato, sarà ambientato alcuni anni dopo gli eventi che hanno visto protagonista Ichiban Kasuga. Il personaggio, inoltre, tornerà in veste di protagonista anche per il misterioso Yakuza 8.

Ma il sequel di Yakuza 7 non è l'unico progetto in cantiere presso la software house SEGA. Yokoyama ha infatti confermato che il team sta lavorando anche ad una nuova IP, pronta a distanziarsi sia dalla serie Yakuza sia dalla più recente serie Judgment. Quest'ultima sembra del resto essere momentaneamente in stand-by. Dopo l'esordio di Lost Judgment, infatti, alcune indiscrezioni hanno riferito di contrasti tra la produzione e l'attore che presta il volto al protagonista Takayuki Yagami. Il director di Ryu Ga Gotoku Studio non si è esposto apertamente sulla questione, ma ha confermato che il team è ansioso di tornare a lavorare sulla serie, non appena sarà il "momento opportuno". Per ora, dunque, Judgment 3 non pare essere ancora in lavorazione.



In seguito all'abbandono del team di Yakuza e Judgment da parte di Nagoshi, la storica software house conta al suo attivo circa 300 professionisti.