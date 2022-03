Yakuza 8 e una nuova IP, ma non solo: 'tanti giochi non annunciati' per RGG Studio

Il futuro di Ryu Ga Gotoku Studio dopo l'addio di Nagoshi sembra essere decisamente denso di ambizioni, con la software house giapponese che sembra star puntando parecchio in alto.

A lasciarlo intendere è in particolare una recente intervista, concessa dal team ad un noto portale nipponico. Nel corso di quest'ultima, gli autori della serie Yakuza hanno infatti confermato di essere al momento impegnati su "parecchi titoli non annunciati". Una conferma decisamente intrigante, soprattutto alla luce del già confermato avvio dei lavori sul sequel di Yakuza: Like A Dragon.

Nel novembre dello scorso anno, Ryu Ga Gotoku Studio aveva infatti reso noto di aver aperto il cantiere videoludico di Yakuza 8, che vedrà tornare in scena Ichiban Kasuga ad alcuni anni di distanza dalla conclusione di Yakuza 7. Il nuovo capitolo della celebre saga non è però l'unico progetto della software house. In quel del Sol Levante, RGG Studio ha infatti reso noto di star dando vita anche ad una nuova IP.



Viste le parole del team, tuttavia, la nuova proprietà intellettuale dovrebbe trovarsi in buona compagnia. Il riferimento ai "molti giochi non annunciati" resta per il momento molto generico, ma è difficile non pensare, ad esempio, alla possibile decisione di avviare lo sviluppo di Judgement 3. Lo scorso autunno, il franchise era stato definito come "in stand-by", ma le ultime dichiarazioni potrebbero essere un segno del superamento di tutti gli ostacoli.

