Yakuza 8 ma non solo? Il team di Nagoshi suggerisce un ulteriore progetto

Mentre si attendono maggiori informazioni sul prossimo Yakuza, il creatore della serie ha lasciato intendere che il team potrebbe avere intenzione di dedicarsi anche a qualcosa di differente.

Nel corso di un'intervista concessa di recente, Toshihiro Nagoshi ha infatti offerto una dichiarazione decisamente interessante. Pur avendo abbandonato il ruolo di CCO di SEGA, il creativo è ancora attivo a pieno ritmo sul fronte della produzione videoludica e sembra più che volenteroso di sperimentare nuovi approcci. "I membri del team di Ryu Ga Gotoku - ha dichiarato - di fatto hanno sempre lavorato unicamente alla serie Yakuza. Ma penso che sarebbe uno spreco se questi talentuosi sviluppatori che abbiamo a disposizione non potessero utilizzare tutte le proprie abilità al massimo del loro potenziale. Certamente creare qualcosa di un genere completamente differente e in uno stile diverso potrebbe rappresentare una sfida per loro. Non ne siamo ancora certi, ma c'è qualcosa che al momento stiamo prendendo seriamente in considerazione per la crescita del nostro team".



Toshihiro Nagoshi non si è sbottonato ulteriormente, ma le sue parole lasciano apertamente trapelare la possibilità che il team di Yakuza si stia preparando ad un possibile cambio di rotta. Del resto, la software house di è già dimostrata volenterosa di scombinare le carte in tavola, con la recente introduzione di un combat system a turni in Yakuza: Like A Dragon.