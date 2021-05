Yakuza 8 e oltre: la serie manterrà la struttura a turni, svelano gli sviluppatori

Con l'annuncio di Lost Judgment, Toshihiro Nagoshi e Kazuki Hosokawa hanno discusso di Yakuza 8 e delle sorprese che attendono gli appassionati della serie "maggiore" firmata dallo studio Ryu Ga Gotoku.

Intervenuti ai microfoni di IGN.com per celebrare il reveal di Lost Judgment, i due esponenti di RGG Studio si sono rivolti ai tanti appassionati dell'epopea di Yakuza per delineare il futuro della serie partendo dalle sorprese che coinvolgeranno le meccaniche di gameplay.

I due produttori dello studio Ryu Ga Gotoku si sono riallacciati all'esperienza di Yakuza Like a Dragon per guardare a Yakuza 8 e ai successivi capitoli per precisare come "la serie di Yakuza si è trasformata, adesso rientra nel genere dei giochi di ruolo a turni. Nel corso dell'anno, il nostro studio ha però acquisito risorse e conoscenze per realizzare giochi d'azione appariscenti, esilaranti e divertenti. Per questo, abbiamo deciso di proseguire la nostra tradizione basata sul gameplay improntato all'azione attraverso Lost Judgment".

Nagoshi e Hosokawa confermano così la riformulazione del gameplay della serie di Yakuza con meccaniche GDR a turni avvenuta con Like a Dragon. I fan dei precedenti Yakuza saranno comunque felici di sapere che l'avventura action dell'eroe di Lost Judgment partirà quest'anno, con lancio previsto per il 24 settembre su console PlayStation e Xbox.