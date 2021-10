Yakuza 8: il sequel di Like a Dragon confermato da SEGA

Aria di cambiamenti per il Ryu Ga Gotoku Studio, dopo che Toshihiro Nagoshi ha ufficialmente lasciato SEGA: l'uomo simbolo dello studio che ha dato i natali alle serie Yakuza e Judgment si muove verso nuovi lidi, lasciando comunque tutto nelle mani di un gruppo appassionato e molto affiatato.

E il futuro è già ben delineato, come confermato in un lungo messaggio dei suoi nuovi membri chiave volto a celebrare anche il decimo anniversario dalla nascita dello studio in forza a SEGA: dopo il debutto sul mercato dell'apprezzato Lost Judgment, gli sviluppatori sono adesso completamente immerso nello sviluppo dell'ottavo capitolo di Yakuza, che proseguirà la storia del nuovo protagonista Ichiban Kasuga.

A confermarlo è Masayoshi Yokoyama, director ed executive producer del Ryu Ga Gotoku Studio, che in un passaggio del suo messaggio ai fan afferma che "i nostri predecessori hanno trasmesso le loro conoscenze e motivazioni a ciascun membro dello staff, lo potrete notare in Lost Judgment recentemente uscito e nel seguito di Yakuza Like a Dragon che continuerà la storia di Ichiban". In verità lo stesso Nagoshi negli scorsi mesi aveva già parlato del prossimo titolo della serie principale, con Yakuza 8 che manterrà la struttura a turni già vista nel settimo episodio. Questa è tuttavia un'ulteriore conferma non solo del fatto che Yakuza 8 esiste, ma che con gran probabilità sarà il prossimo titolo del Ryu Ga Gotoku Studio.

A questo punto non resta che aspettarne l'annuncio ufficiale con tanto di trailer e, magari, di una data d'uscita già per il 2022.