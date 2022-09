Yakuza 8: primo teaser trailer in arrivo l'otto settembre?

A luglio, un video registrato da Famitsu negli uffici di Ryu Ga Gotoku Studio ci ha permesso di scoprire il nuovo taglio di capelli di Ichiban in Yakuza 8 ma del nuovo gioco di Studio Yakuza sappiamo ancora molto poco... praticamente nulla. Ma il momento del reveal potrebbe essere finalmente giunto.

SEGA of Japan ha infatti annunciato che giovedì 8 settembre alle 13:00 ora italiana trasmetterà su YouTube una nuova puntata di Ryu Ga Gotoku Studio TV, il nuovo episodio è intitolato Ryu Ga Gotoku Studio TV #12.5: Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director! e vedrà la presenza di Masayoshi Yokoyama (direttore dello studio e produttore esecutivo) e del product manager Masaya Santou.

L'ipotesi legata ad una possibile presentazione di Yakuza 8 (titolo provvisorio) non è così improbabile e del resto lo studio potrebbe mostrare un primissimo teaser del gioco e rimandare poi al Tokyo Game Show in programma la settimana successiva per una presentazione estesa del nuovo Yakuza con trailer, gameplay e magari una finestra di lancio per il Giappone.

Sappiamo che lo sviluppo del nuovo Yakuza procede bene, Studio Yakuza è pronto a guardare al futuro anche senza l'apporto di Nagoshi (creatore della serie Yakuza) passato a NetEase Games dopo aver lavorato per quasi trent'anni in SEGA of Japan.