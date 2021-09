Yakuza: ambientazioni occidentali nei futuri episodi della serie?

Yakuza è una serie strettamente radicata nella cultura giapponese, ma avete mai provato ad immaginare una possibile location occidentale per uno dei prossimi capitoli della serie sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio? Kazuki Hosokawa, director di Yakuza 0 e Yakuza 5 oltre che dello spin-off Lost Judgment, ci ha pensato.

In un'intervista a The Gamer, Hosokawa ha parlato del futuro del RGG Studio e di come si augura anche per il futuro il lancio a livello internazionale di tutte le prossime produzioni del team. Stando a quanto riportato dalla testata, il director non esclude che i futuri episodi della serie possano includere degli scenari ambientati in occidente, portando così i suoi protagonisti in realtà completamente differenti da esplorare e con nuove sfide da affrontare. Difficile immaginare un futuro Yakuza ambientato in uno stato europeo o americano, ma considerata la popolarità sempre più grande che il franchise ha ottenuto anche al di fuori del Giappone, l'ipotesi potrebbe non essere così impossibile.

Vi piacerebbe uno Yakuza ambientato fuori dalla terra nipponica? Nel frattempo che si attendono conferme ufficiali su Yakuza 8, lo Story Trailer di Lost Judgment della Gamescom 2021 vi ricorda che le nuove avventure di Takayuki Yagami partiranno dal 24 settembre 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Sempre nel corso della stessa intervista, Hosokawa si è divertito ad immaginare chi vincerebbe un'ipotetica sfida tra Kazuma Kiryu e John Wick.