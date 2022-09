Yakuza: i capitoli futuri gireranno su Unreal Engine 5? Ne parla RGG Studio

Sullo sfondo del polverone mediatico alzato da Masayoshi Yokoyama con le dichiarazioni sul perché Yakuza non arriva su Switch, il producer dello studio Ryu Ga Gotoku apre una finestra sul futuro di Yakuza suggerendo l'addio al Dragon Engine e l'adozione di Unreal Engine 5 per i prossimi capitoli della serie.

Discutendo dell'argomento con la redazione di IGN.com, il produttore esecutivo dell'iconica serie SEGA ha candidamente ammesso che "il Dragon Engine è un motore un po' vecchio. Certo, abbiamo apportato molti aggiornamenti minori nel corso degli anni, ma senza aggiornamenti importanti all'engine. Penso quindi che il nostro prossimo passo sarà quello di dedicarci a questo grande aggiornamento".

L'esponente dello studio RGG rimarca il concetto fugando ogni dubbio sull'utilizzo futuro di Unreal Engine 5 per i prossimi videogiochi della serie di Yakuza (ma non solo) sostenendo che "sì, stiamo guardando a UE5. Ma lo guardiamo da un punto di vista più ampio e ci chiediamo quali siano i suoi punti di forza rispetto all'attuale versione del Dragon Engine. Perché vedete, il Dragon Engine di oggi è progettato per dare vita a città in notturna, mentre Unreal sembra dare il meglio di sé nella ricostruzione delle ambientazioni naturali e con illuminazione diurna".

Per Yokoyama, però, il punto di forza principale dei motori grafici più evoluti come Unreal Engine 5 è rappresentato dalle loro potenzialità multipiattaforma: "Vogliamo che l'engine si adatti alle sfide di una nuova generazione di piattaforme, una generazione che necessita di una tecnologia più solida in funzione del fatto che bisogna supportare così tante piattaforme. Sarà questa la sfida maggiore che ci attende in futuro".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di annuncio di Like a Dragon 8, il prossimo atto dell'epopea action ruolistica di Yakuza previsto al lancio nel 2024 come titolo crossgen per PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.