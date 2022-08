Yakuza: chi è più forte tra Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga?

Sin dalle origini Yakuza ha avuto come protagonista Kazuma Kiryu, carismatico eroe capace di conquistare il cuore dei fan con il suo carisma e le grandi storie che lo hanno visto protagonista. In Yakuza Like a Dragon, SEGA mette in atto una rivoluzione introducendo Ichiban Kasuga come nuovo personaggio principale della serie.

I due ex-yakuza hanno personalità completamente differenti tra loro, ma ad accomunarli ci sono una determinazione senza eguali e un talento impareggiabile nel combattimento. Chi vincerebbe dunque in una sfida tra Kiryu ed Ichiban? E' lo stesso Like a Dragon a darci una risposta in tal senso, in quanto le fasi avanzate della storia porteranno ad un confronto tra i due protagonisti della serie ideata da Ryu Ga Gotoku Studio. Ed alla fine non emerge un vincitore vero e proprio, sebbene venga lasciato intendere che Kazuma Kiryu non sia ancora alla portata del risoluto ma più inesperto Ichiban Kasuga.

Lui stesso, infatti, sfiderà Ichiban ad uno scontro, così da testare direttamente lui stesso la risolutezza del nuovo eroe prima di fornirgli alcune importanti informazioni. Il Drago di Dojima si dimostra uno dei boss più potenti e difficili da sconfiggere, sebbene il gioco preveda ovviamente la vittoria del giocatore contro l'ormai iconico personaggio. Se in chiave gameplay, dunque, è Ichiban a trionfare (anche grazie all'aiuto dei suoi compagni di squadra), in ambito narrativo viene mostrato che il nuovo protagonista non ha effettivamente battuto il suo avversario: Kiryu ha infatti interrotto la lotta una volta compresa la determinazione di Kasuga, mostrandosi tra l'altro ancora in forma nonostante la dura battaglia appena svolta.

Se è vero che non è riuscito davvero a sconfiggerlo, Ichiban è comunque riuscito a tenere testa al leggendario yakuza in un combattimento dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento. Kiryu esce dunque di scena, dopo aver riconosciuto i meriti del suo rivale ed avergli rivelato preziose informazione per proseguire con la sua avventura.

Ricordiamo che Yakuza Like a Dragon è incluso nei giochi PlayStation Plus di agosto 2022, permettendo a tutti gli abbonati al servizio di poterlo scaricare gratuitamente su PS5 e PS4. A tal proposito, ecco nel dettaglio che tipo di gioco è Yakuza Like a Dragon.