Yakuza: chi vincerebbe in una sfida tra Kazuma Kiryu e John Wick?

Kazuma Kiryu è l'iconico protagonista di Yakuza, personaggio principale della maggior parte degli episodi fin qui realizzati dal Ryu Ga Gotoku Studio nel corso degli anni. Sebbene in Yakuza: Like a Dragon venga introdotto un nuovo protagonista, l'aura di guerriero sovrumano non ha mai smesso di circondare l'uomo simbolo della serie.

Secondo Kazuki Hosokawa, director di vari capitoli della serie come Yakuza 0 e Yakuza 5, oltre ai due episodi dello spin-off Judgment, la potenza di Kiryu sarebbe tale da portarlo alla vittoria addirittura in un ipotetico scontro con John Wick, il celebre e infallibile assassino interpretato da Keanu Reeves nell'omonima serie cinematografica. "Kazuma Kiryu praticamente non è un umano, per cui credo sia davvero difficile avere una battaglisa equa tra lui e John Wick", dice Hosokawa nel corso di un'intervista al portale The Gamer. Il director prosegue: "Credo che Kiryu sia probabilmente più forte di Wick perché non lo puoi uccidere neanche dopo avergli sparato".

Hosokawa tira in ballo anche Takayuki Yagami, il protagonista di Judgment e dell'imminente seguito Lost Judgment, dicendo che nel suo caso la situazione sarebbe ben diversa: "Al contrario, Yagami è umano, non è un superuomo come Kiryu, e siccome John Wick è piuttosto bravo con pistole e coltelli, non credo avrebbe una possibilità contro di lui".

Ad ogni modo, Yagami avrà modo di farsi valere a partire dal 24 settembre 2021, data in cui Lost Judgment farà il suo esordio su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Nell'attesa potete rileggere la nostra anteprima di Lost Judgment. Per quanto riguarda la serie madre, Yakuza 8 manterrà la struttura a turni introdotta in Like a Dragon. Al momento, però, l'ottavo capitolo non è ancora stato mostrato ufficialmente.