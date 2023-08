Yakuza: un cosplay femminile di Goro Majima da Yayahan

Il futuro di Yakuza è brillante. Se a inizio 2023 il Ryu Ga Gotoku Studio ha portato i fan nel Giappone dell'era Bakumatsu con Like a Dragon Ishin, presto la serie tornerà nel presente con ben altri due progetti. Torniamo a vivere le atmosfere del franchise SEGA e della malavita organizzata nipponica con una brillante interpretazione.

Il 2023 di Yakuza si chiuderà con l'uscita di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, uno spin-off della serie presentato in occasione del Summer Game Fest 2023 che andrà a ripercorrere gli eventi intercorsi tra il sesto e l'ottavo capitolo dal punto di vista del Drago di Dojima Kazuma Kiryu.

A inizio anno nuovo è invece fissato l'appuntamento con Yakuza 8, ora conosciuto con il nome ufficiale di Like a Dragon Infinite Wealth. Protagonista di questo episodio sarà Ichiban Kasuga, il quale si risveglierà tutto nudo in riva a una spiaggia popolata da bagnanti che parlano la lingua inglese.

Per celebrare i prossimi due grandi progetti della saga di Ryu Ga Gotoku Studio, la celebre cosplayer di fama mondiale Yayahan è stata invitata all'Anime Expo 2023 per rappresentare uno dei personaggi più celebri e amati, Goro Majima, protagonista ricorrente che appare in quasi tutti i capitoli della serie. In questo cosplay femminile di Goro da Yakuza vediamo il Cane Pazzo della famiglia Shimano farsi rispettare nella Battle Arena impugando la sua mazza da baseball.