Yakuza e il futuro di Like a Dragon: svelato il nuovo evento RGG Summit, ecco la data

SEGA e lo studio Ryu Ga Gotoku annunciano ufficialmente l'edizione 2023 dell'RGG Summit, l'evento mediatico sul futuro della serie di Like a Dragon dopo il cambio di nome della saga di Yakuza deciso dal publisher e sviluppatore nipponico.

Il prossimo appuntamento mediatico fissato da SEGA e da RGG Studio farà luce sui prossimi progetti legati all'ormai storica proprietà intellettuale di Yakuza/Like a Dragon. Lo showcase si terrà ufficialmente a partire dalle ore 05:00 italiane di venerdì 16 giugno, andando così ad aggiungersi alla già ricca programmazione di eventi che ci terrà compagnia per tutta l'estate (a tal proposito, qui trovate la nostra pagina dedicata all'Everyeye Summer Games 2023).

Quali sorprese ci attendono nel corso di questo spettacolo digitale? Il tweet pubblicato da RGG Studio non fornisce delle anticipazioni sugli annunci dell'RGG Summit Summer 2023, ma gli appassionati della serie si attendono delle novità riguardanti Like a Dragon 8 e Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, entrambi destinati ad approdare su PC e console nei prossimi mesi.

Nel corso del passato RGG Summit, d'altronde, abbiamo assistito proprio al video reveal di Like a Dragon 8 e The Man Who Erased His Name, un progetto farà luce sugli eventi intercorsi tra Yakuza 6 e 8 raccontandoceli dalla prospettiva di Kiryu.