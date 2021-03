Yakuza Ishin e Kenzan presto in occidente grazie al successo di Ghost of Tsushima?

Negli ultimi anni la serie di Yakuza ha finalmente ottenuto popolarità anche in occidente grazie al successo degli episodi usciti su PlayStation 4 (e ora disponibili anche nel catalogo Xbox Game Pass). Tuttavia SEGA non si è mai decisa a convertire gli spin-off a base di samurai per il mercato europeo ed americano.

Da tempo gli appassionati invocano una conversione occidentale di Yakuza Kenzan (uscito nel 2008 in Giappone su PlayStation 3) e Yakuza Ishin (disponibile su PS3 e PS4 dal 2014), ma finora senza successo. Ma i rumors su questa possibilità si stanno facendo sempre più concreti, e adesso c'è un altro motivo per cui l'arrivo dei due giochi nel nostro territorio potrebbe concretizzarsi: il grande successo di Ghost of Tsushima, l'esclusiva PS4 incentrata sulla storia del samurai Jin Sakai, sviluppata da Sucker Punch e capace di vendere oltre 6 milioni e mezzo di copie.

In un'intervista a GameBlog, il producer di Yakuza, Daisuke Sato, ritiene che adesso sia giunto il "momento opportuno" per esaudire i desideri dei fan occidentali, grazie ai grandi risultati del titolo prodotto da Sony: "Già da prima di Ghost of Tsushima avevo intenzione di far arrivare i giochi sui samurai come Kenzan ed Ishin in occidente", spiega Sato, aggiungendo però che "sfortunatamente, dopo Yakuza 0, siamo stati molto impegnati nella rimasterizzazione degli episodi numerati di Yakuza su PS4, così abbiamo perso l'opportunità di lavorare su questi altri giochi". Tuttavia, sottolinea il producer, "Ghost of Tsushima ha aiutato i giocatori occidentali ad interessarsi maggiormente verso i samurai, così adesso credo che questo sia il momento opportuno per far arrivare questi titoli". Non è la prima volta che ne parla: già in precedenza il producer ha detto di voler fare i remake di Yakuza Ishin e Kenzan per l'occidente.

Vedremo sul serio i due titoli sulle nostre console prossimamente? Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di Yakuza Like a Dragon, il più recente capitolo della serie ad essere giunto da noi.