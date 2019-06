Anche Yakuza Kenzan riceverà il trattamento Kiwami in Occidente?

Potrebbero esserci ottime notizie per i fan della saga di Yakuza, visto che Yakuza Kenzan, lo spin-off ambientato nell'epoca Edo del Giappone, che racconta le vicende di Miyamoto Musashi, potrebbe arrivare presto anche in Occidente, in versione Kiwami.

Già Yakuza 1 e 2 avevano subito il trattamento Kiwami, che è più di una remastered, ma un rifacimento, visto che tutti gli asset sono ridisegnati da capo. Visto il successo dei due titoli, e del conseguente re-innamoramento dell'occidente nei confronti della saga di Nagoshi, l'arrivo di una versione Kiwami di Kenzan non è più un'ipotesi così remota.

Ne ha parlato il producer Daisuke Sato durante il Taipei Game Show, dichiarando proprio che il gioco uscito originariamente nel 2008, ben si presterebbe a ricevere un trattamento del genere:

"Personalmente, credo che Yakuza Kenzan sia piuttosto adatto ad un rifacimento Kiwami. Fu il primo Yakuza ad uscire su PlayStation 3, e non è mai uscito dal Giappone, per cui i giocatori occidentali vorrebbero finalmente giocarlo in inglese, ma anche quelli asiatici vorrebbero vedere una sua uscita in lingua cinese. Ed essendo Kenzan un gioco di debutto della PS3, una semplice remastered in HD non sarebbe sufficiente, mentre secondo me una versione Kiwami sarebbe più adatta allo scopo".

Che ne pensate delle sue parole? Vi farebbe piacere vedere il videogame anche in Occidente? Nel frattempo sta per arrivare un nuovo gioco della saga su PS4: i dettagli del nuovo Yakuza arriveranno a Luglio!