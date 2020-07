Yakuza Kiwami 2 arriva a fine luglio su PC Windows 10 e Xbox One, gratis con Game Pass

Dopo aver coinvolto gli appassionati di action ruolistici "in salsa jappa" su PS4, la sfida tra Kazuma Kiryu e gli sgherri del crudele Ryuiji Goda ripartirà a fine luglio con l'uscita di Yakuza Kiwami 2 su PC Windows 10 e Xbox One.

La versione PC e Xbox One del remake current-gen di Yakuza 2, proprio come l'edizione PS4, vanterà un comparto grafico ricostruito da zero attraverso il Dragon Engine di SEGA e del Ryu ga Gotoku Studio. Sotto il profilo squisitamente contenutistico, l'opera comprenderà le versioni aggiornate di minigiochi come Cabaret Club e Cabaret Creator, oltre ad attività nuove come Virtual On, Toylet e Golf Bingo.

Oltre alla trama originaria, la storia di Kiwami 2 ripercorre anche la Saga di Majima con protagonista Goro Majima, grazie alla quale è possibile ripercorrere alcuni degli eventi che si sono svolti prima dell'avventura di Kazuma Kiryu.

Per quanto riguarda la versione PC, si segnala il supporto di Yakuza Kiwami 2 alla risoluzione 4K e la presenza del framerate sbloccato, dei comandi personalizzabili e di un menù con diverse opzioni grafiche da impostare in base alle proprie necessità. Senza indugiare oltre, informiamo chi ci segue che Yakuza Kiwami 2 sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One dal 30 luglio: sin dal lancio, il titolo potrà essere scaricato e fruito "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass, tanto su PC quanto su console.