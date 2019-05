Yakuza Kiwami 2 arriva su PC con il supporto al 4K e un DLC gratuito

Come promesso, quest'oggi SEGA ha ufficialmente reso disponibile Yakuza Kiwami 2 (remake del secondo capitolo della serie) su PC via Steam. Il titolo è già disponibile per PlayStation 4 in Giappone dal dicembre del 2017, e in Occidente dall'agosto dello scorso anno.

La versione PC della seconda avventura di Kazuma Kiryu include tutte le caratteristiche reputate essenziali dagli utenti di tale piattaforma, come il supporto alla risoluzione 4K, il frame rate sbloccato, comandi pienamente personalizzabili e numerose opzioni grafiche sulle quali intervenire. Tutti coloro che lo acquisteranno (a 29,99 euro) entro le ore 17:00 del 16 maggio riceveranno in regalo il DLC Clan Creator Bundle, comprendente tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati su PlayStation 4 in passato, come i Leader e i Set SSR per il Clan Creator, e le due armi esclusive Kiwami Machine Gun e Kiwami Demon Blade.

Questa la sinossi dell'avventura: "Kazuma Kiryu pensava che i tempi del Clan Tojo fossero un ricordo e dalle ceneri del conflitto ha costruito una vita tranquilla per sé e per la ragazzina di cui si prende cura, Haruka Sawamura. È bastato un solo colpo di arma da fuoco per far finire la pace. Yukio Terada, quinto presidente del Clan Tojo, è stato assassinato. La guerra imminente trascina il leggendario Drago di Dojima nel mondo che voleva lasciarsi alle spalle. Kiryu dovrà recarsi a Sotenbori, a Osaka, per negoziare la pace tra i clan rivali, ma Ryuji Goda, il Drago di Kansai, non ha intenzione di accantonare la guerra. In questo mondo c'è spazio per un solo drago".

A seguire, invece, trovate i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 (64-Bit)

Processore: Intel Core i5-3470 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 2 GB / Radeon HD 7870 2 GB

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: dettagli bassi, obiettivo 30FPS a 1080p (render scale 75%)

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64-Bit )

Processore: Intel Core i7-6700 3.4 GHz / AMD Ryzen 7 1700 3.7 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1070 8 GB / Radeon RX Vega 56 8GB

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: dettagli altri, obiettivo 60FPS a 1080p

Se volete saperne di più sul gioco prima dell'acquisto, vi consigliamo di leggere la recensione di Yakuza Kiwami 2