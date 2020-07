Yakuza Kiwami 2 sta per debuttare su Xbox Game Pass?

Yakuza Kiwami 2 di SEGA sta per arrivare su Xbox Game Pass? In attesa di un annuncio possiamo solamente basarci su un Tweet del profilo ufficiale del servizio Microsoft, un breve messaggio con il nome del gioco, senza altri riferimenti di alcun tipo.

Nonostante le poche parole però il tutto sembra essere molto chiaro e quasi certamente Yakuza Kiwami 2 si prepara a fare il suo debutto sulla piattaforma. Il gioco è il remake del secondo episodio della serie uscito originariamente nel 2006 in Giappone su PS2, ecco la sinossi:"Kazuma Kiryu pensava che i tempi del Clan Tojo fossero un ricordo e dalle ceneri del conflitto ha costruito una vita tranquilla per sé e per la ragazzina di cui si prende cura, Haruka Sawamura. È bastato un solo colpo di arma da fuoco per far finire la pace. Yukio Terada, quinto presidente del Clan Tojo, è stato assassinato. La guerra imminente trascina il leggendario Drago di Dojima nel mondo che voleva lasciarsi alle spalle. Kiryu dovrà recarsi a Sotenbori, a Osaka, per negoziare la pace tra i clan rivali, ma Ryuji Goda, il Drago di Kansai, non ha intenzione di accantonare la guerra."

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Yakuza Kiwami 2 e restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite riguardo l'arrivo del remake su Xbox Game Pass, magari già nel corso del mese di luglio.