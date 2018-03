Yakuza Kiwami 2 arriverà in Europa ad agosto: trailer e dettagli

E’ trascorso un anno intero da quandosi è congedato dal mondo di Yakuza in seguito agli eventi di Yakuza Kiwami . Il destino, tuttavia, ha in serbo altro per il Dragone di Dojima, Kiryu si ritroverà nuovamente in prima linea per una potenziale guerra, quando SEGA presenterà

Dallo studio di sviluppo che ha presentato al mondo Kazuma Kiryu, Ryu Ga Gotoku ritorna in grandissima forma con Yakuza Kiwami 2. Il gioco verrà pubblicato in versione fisica e digitale su PlayStation 4 il 28 Agosto, 2018 al prezzo di €49.99. E non è tutto, coloro i quali prenoteranno la loro copia di Yakuza Kiwami 2 riceveranno una preziosa SteelBook con Kiryu e il suo feroce rivale, il Dragone di Kansai, Ryuji Goda.

Caratteristiche di Yakuza Kiwami 2

- Yakuza Kiwami 2 è un remake dell'originale Yakuza 2, completamente ricostruito grazie al Dragon Engine, lo stesso motore utilizzato nello sviluppo di Yakuza 6 The Song of Life. Sperimenta nuove e stupende grafiche tra le diverse battaglie o quando entri o esci dagli edifici. Le voci e i filmati sono stati nuovamente registrati cercando di restare il più fedele possibile agli originali, beneficiando del motore più potente mai visto nella serie Yakuza. Grandiosi Minigiochi – Nonostante Kiryu sia stato fuori dai giochi per un po’, le abilità nel combattimento e nel tempo libero sono rimaste le stesse. Scatena una vasta gamma di brutali (ed esilaranti) azioni e gioca a nuovi minigiochi come Golf Bingo, l'originale versione arcade di Virtual On, il ritorno del tanto celebrato Cabaret di Yakuza 0 (incluso l’attesissimo ritorno di Yuki!), il rinnovato Clan Creator di Majima e persino il famigerato Toylets di SEGA!

– Nonostante Kiryu sia stato fuori dai giochi per un po’, le abilità nel combattimento e nel tempo libero sono rimaste le stesse. Scatena una vasta gamma di brutali (ed esilaranti) azioni e gioca a nuovi minigiochi come Golf Bingo, l'originale versione arcade di Virtual On, il ritorno del tanto celebrato Cabaret di Yakuza 0 (incluso l’attesissimo ritorno di Yuki!), il rinnovato Clan Creator di Majima e persino il famigerato Toylets di SEGA! Svela la verità su Goro Majima – Questa volta, Kiryu non sarà l’unico protagonista dello show, i fan del “Cane Pazzo” di Shimano non vorranno perdersi la nuova campagna incentrata su Majima, che prevede Goro come personaggio giocabile assieme al suo fidato pugnale, che getta nuova luce sul suo viaggio personale dalla fine di Yakuza Kiwami fino a Yakuza Kiwami 2.

– Questa volta, Kiryu non sarà l’unico protagonista dello show, i fan del “Cane Pazzo” di Shimano non vorranno perdersi la nuova campagna incentrata su Majima, che prevede Goro come personaggio giocabile assieme al suo fidato pugnale, che getta nuova luce sul suo viaggio personale dalla fine di Yakuza Kiwami fino a Yakuza Kiwami 2. Localizzazioni estreme - Abbiamo rivisto attentamente la sceneggiatura di Yakuza Kiwami 2; ogni sforzo è stato compiuto per ottenere la rappresentazione più fedele possibile dell’originale Giapponese. SEGA si è impegnata per consegnare ai fan di tutto il mondo la miglior esperienza Yakuza di sempre.

Per uno sguardo approfondito al mondo di Yakuza, o per un aggiornamento sui personaggi chiave e sui momenti della storia di tutta la serie, assicurati di dare un'occhiata al sito web di Yakuza Experience. Lì, puoi vivere la storia attraverso una serie di fumetti digitali interattivi in 10 parti, assieme alle mappe dei personaggi e le trame complete anno per anno.