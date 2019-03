Yakuza Kiwami 2 in arrivo su PC? La versione del Gioco classificata da ESRB

La Serie videoludica Yakuza conta ormai numerosi capitoli ed è riuscita, nel tempo, a ritagliarsi un ampio numero di appassionati all'interno del mercato occidentale.

Tra i diversi esponenti della Saga di Casa SEGA troviamo Yakuza Kiwami 2. Originariamente esordito su Playstation 2 nell'ormai relativamente lontano 2006, il gioco è stato successivamente protagonista di un apprezzato Remake. Con Titolo omonimo, quest'ultimo ha fatto il proprio esordio nel corso dell'estate 2018, in esclusiva su Playstation 4 e Playstation 4 Pro.

Tuttavia, sembra ora che Yakuza Kiwami 2 possa approdare anche su Windows PC: una tale versione del Gioco è stata infatti classificata dall'ESRB (Entertainment Software Rating Board). La scheda dedicata al Titolo presente nel database dell'Ente, lo descrive come "un action open-world all'interno del quale il giocatore veste i panni di un ex gangster giapponese (Kazuma Kiryu) nel tentativo di mantenere la pace tra fazioni in guerra".



La presenza di tale versione all'interno del database dell'ESRB ha riacceso le speranze di molti giocatori e giocatrici attivi su PC Windows, che potrebbero finalmente avere la possibilità di mettere le mani su questo apprezzato capitolo della Serie ideata da Toshihiro Nagoshi. Ad ora tuttavia, SEGA non ha ancora confermato l'effettiva esistenza di una versione PC di Yakuza Kiwami 2. Per chi non conoscesse il Gioco, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra Video Recensione di Yakuza Kiwami 2. A proposito della Serie Yakuza inoltre, sembra che il nuovo Yakuza sarà piuttosto innovativo.