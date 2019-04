Yakuza Kiwami 2 a breve su PC? SEGA pubblica un Teaser sulla sua pagina Steam

Attualmente disponibile esclusivamente su console di Casa Sony, Yakuza Kiwami 2, capitolo della celebre saga videoludica di SEGA, potrebbe presto fare il proprio esordio anche su PC.

A suggerirlo è la stessa Software House, che ha recentemente aggiornato la propria scheda su Steam. Come potete infatti verificare nello screenshot riportato in calce a questa news, ora il simbolo della Compagnia ha subito una "leggera" modifica. L'iconico marchio "SEGA" è ora riportato su di una benda per occhi: una scelta che sembra proprio rimandare al personaggio di Goro Majima. Un rimando piuttosto specifico, che ha spinto molti utenti ad ipotizzare l'imminente approdo di Yakuza Kiwami 2 su PC.

Questo, in effetti, non è il primo elemento a far emergere il sospetto. Solo poco tempo fa, infatti, una classificazione di una versione PC di Yakuza Kiwami 2 era stata avvistata all'interno del database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board). Il primo debutto del gioco su mercato videoludico risale al 2006, anno in cui esordì su Playstation 2. Tuttavia, solo l'anno scorso, Yakuza Kiwami 2 è divenuto disponibile anche su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Ad ora, la Software House non ha fornito dettagli ufficiali in merito ad un nuovo esordio del gioco su PC: restando dunque in attesa di saperne di più, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Video Recensione di Yakuza Kiwami 2.