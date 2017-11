Yakuza Kiwami 2, demo disponibile sul PlayStation Store giapponese

ha reso disponibile in Giappone la demo giocabile diper PlayStation 4, scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store . Il file pesa 9.89 GB, la versione di prova permette di giocare i primi atti dello Story Mode senza limitazioni.

Il publisher fa sapere che i progressi ottenuti non potranno essere trasferiti nel gioco completo, i salvataggi della demo non permetteranno inoltre di sbloccare bonus o contenuti in-game.

Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone il prossimo 7 dicembre, al momento non ci sono conferme di alcun tipo riguardo un possibile lancio del gioco in Occidente, i giocatori americani ed europei dovranno "accontentarsi" di Yakuza 6 The Song of Life, in arrivo il 20 marzo 2018.