Yakuza Kiwami 2: il Dragone di Dojima si scatena nel trailer di lancio

Ripercorri il viale dei ricordi con Kazuma quando ritornerai a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone...

Unisciti a Kiryu e aiutalo nella sua grande impresa in Yakuza Kiwami 2, disponibile ora su PlayStation 4.

Unisciti oggi alla Majima Construction!

Per festeggiare il lancio di Yakuza Kiwami 2, abbiamo riservato una sorpresa per i fan di Majima, per le star delle battaglie di strada e per i seguaci di Kiryu….se ami Yakuza, amerai anche l’inno della Majima Construction! Una canzone aziendale originariamente composta in giapponese per migliorare il morale dei dipendenti della Majima Construction (che conoscerete nella nuova Majima Saga!), Questa versione inglese è stata creata proprio per il lancio occidentale del gioco. Riscalda le tue corde vocali e canta con la Majima Construction!

A proposito della Majima Construction…

Insieme a Yakuza Kiwami 2, debutteranno anche delle speciali card del Clan Creator! Il Clan Creator fa il suo ritorno dopo Yakuza 6 The Song of Life e questa volta la loro storia punterà i riflettori sugli sforzi della raccolta fondi della Majima Construction e le loro lotte contro….un gruppo di vecchi lottatori professionisti. Puoi acquistare il bundle Clan Creator su PSN: in esso ci sono 10 SSR Leader per il Clan Creator, i pack di Onomichi, Kiryu e JUSTIS per il Clan Creator che contengono delle card di Yakuza 6 The Song of Life e due armi esclusive, la Kiwami Machine Gun e la Kiwami Demon Blade equipaggiabili nel gioco principale. Acquistali ora nella sezione dedicata a Yakuza Kiwami 2 sul PSN!