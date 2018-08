Yakuza Kiwami 2: estremamente positivi i voti della stampa internazionale

Yakuza Kiwami 2 approderà fra pochi giorni su Playstation 4, ma le più importanti testate videoludiche internazionali hanno già pubblicato le loro recensioni. Il remake del secondo capitolo della serie ha raccolto pareri estremamente positivi.

Nel momento in cui scriviamo, Yakuza Kiwami 2 può vantare un Metascore pari a 87/100. Fra i voti più entusiastici troviamo ben 3 perfect score assegnati da Game Revolution, GameSpew e Digitally Downloaded, il 95/100 di Dualshockers e il 91/100 di Wccftech. Ben 15 redazioni (fra cui Twinfinite, Playstation Lifestyle, Game Informer e Attack of the Fanboy) hanno premiato il titolo di SEGA con un 90/100, seguono IGN e Gamespot con un 80/100. Detructoid è l'unica testata che è scesa al di sotto di questo valore, valutando il gioco con un 75/100. Sulle pagine di Everyeye, Yakuza Kiwami 2 è stato accolto con un 9/10, di seguito potete leggere un estratto dal commento finale della recensione a cura del nostro Francesco Serino: "Abbiamo un cast di personaggi stellare, la miglior grafica mai sfoggiata dalla serie, uno dei sistemi di combattimento più equilibrati, tra le migliori side-stories di sempre e tanti nuovi e vecchi minigiochi, a cui questa volta sarà difficilissimo dire di no. E poi la trama che procede come un treno [...] Yakuza 2 è un epicentro che dal passato ritorna per reclamare con strafottenza il suo nobile status, e noi non possiamo che inchinarci con rispetto".