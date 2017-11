Yakuza Kiwami 2: le nuove immagini presentano il distretto Sotenbori di Osaka

ha aggiornato il sito ufficiale dicon nuove informazioni e immagini riguardanti il distretto di, nell'area della città di

Sotenbori è uno dei luoghi più caratteristici della città, ricco di ristoranti dove gli abitanti non esitano a spendere un mucchio di denaro. I locali sono molto caratteristici e differiscono gli uni dagli altri anche per la musica che propongono. Tra i più famosi, si segnalano Kani Douraku e Zuboraya. Il distretto è pieno di energia e i turisti non mancano mai, neppure in piena notte. C'è anche il Four Shine, il club di cabaret di cui vi abbiamo già parlato in passato. Potete ammirare gli scatti nella galleria in calce.

Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone in esclusiva per PlayStation 4 il 7 dicembre 2017. Al momento, non è ancora stata annunciata la data di lancio occidentale. Segnaliamo, infine, che entro la fine del mese di novembre sarà pubblicata una demo all'interno del PlayStation Store nipponico.