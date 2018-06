Yakuza Kiwami 2: nuovo video gameplay su PlayStation 4 in lingua inglese

Nella giornata di oggi, SEGA ha tenuto un nuovo livestream dedicato a Yakuza Kiwami 2, il remake del secondo capitolo della serie action. In cima alla notizia vi abbiamo proposto la replica della trasmissione, pubblicata sul canale YouTube ufficiale della compagnia.

Possiamo dunque dare un nuovo sguardo al gameplay del gioco, compresa l'esplorazione, il sistema di combattimento, i mini-giochi, il karaoke, e finanche delle scene in cui Goro Majima si sollazza scattandosi dei selfie, nel pieno stile ironico che caratterizza la serie.

Yakuza Kiwami 2, come accennato sopra, è la versione rifatta di Yakuza 2, originariamente pubblicato su PlayStation 2 nel 2006. Il titolo è realizzato tramite il motore grafico Dragon Engine, lo stesso con cui SEGA ha dato vita a Yakuza 6: The Song of Life, ed uscirà su PS4 il 28 agosto in Europa. Pur essendo da sempre un franchise presente esclusivamente sulle piattaforme PlayStation, la serie farà il suo debutto su Personal Computer: come annunciato durante il PC Gaming 2018, infatti, Yakuza 0 e Yakuza Kiwami (rispettivamente prequel e remake del primo capitolo) saranno pubblicati anche su PC, sebbene nessuna data di lancio sia ancora stata confermata.