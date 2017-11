ha pubblicato tre nuovi spot TV di, remake del titolo omonimo uscito nel 2006 su PlayStation 2 e ora in procinto di tornare a nuova vita grazie a questa riedizione per PlayStation 4.

Il primo spot è incentrato sulla trama del gioco, il secondo mostra alcuni minigiochi e brevi sequenze di gameplay mentre nel terzo e ultimo il papà della serie Toshihiro Nagoshi promette "intrattenimento adulto e tante ore spensierate" in compagnia di Yakuza Kiwami 2.

Il gioco uscirà in Giappone il prossimo 7 dicembre in esclusiva su PS4 e PS4 Pro, una demo gratuita è ora disponibile per il download dal PlayStation Store giapponese.