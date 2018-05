Yakuza Kiwami 2 per PS4: l'uscita europea è stata rimandata?

Deep Silver ha fissato l'uscita in Europa di Yakuza Kiwami 2 per il 28 agosto, tuttavia il lancio potrebbe slittare, almeno a giudicare dalla pagina prodotto di Amazon.it, che riporta ora come data di uscita un generico 31 dicembre 2018.

Amazon Italia aveva già aperto i preordini di Yakuza Kiwami 2 e non è chiaro al momento perchè la data sia cambiata: che il publisher Deep Silver abbia rinviato l'uscita e si appresti ad emettere un comunicato stampa in merito? Per il momento tutto tace, restiamo quindi in attesa di eventuali conferme o smentite.

Ricordiamo che Yakuza Kiwami 2 è la riedizione di Yakuza 2, titolo uscito nel 2006 su PlayStation 2 e che si appresta a tornare su PlayStation 4 con un comparto tecnico migliorato e una nuova campagna incentrata su Goro Majima.

Tutti coloro che effettueranno il preordine di Yakuza Kiwami 2 presso i rivenditori selezionati riceveranno una custodia Steelbook in metallo raffigurante Kazuma Kiryu e Ryuji Goda.