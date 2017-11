Yakuza Kiwami 2: il remake del gioco SEGA protagonista della nostra Video Anteprima

Dopo aver provato la demo giapponese di, siamo rimasti molto incuriositi dalla direzione presa da questo remake. L’introduzione del nuovodirende Kiwami 2 un gioco praticamente nuovo, senza però snaturare (almeno in apparenza) nessuno degli elementi tradizionali della produzione.

Con Yakuza Kiwami 2, SEGA riporta in vita il secondo episodio della serie di Toshihiro Nagoshi, sempre più popolare anche in Occidente. Tra i contenuti inediti troviamo minigiochi extra e un nuovo arco narrativo con protagonista Goro Majima, novità che rendono Kiwami 2 un titolo imperdibile anche per coloro che hanno giocato l'originale, uscito su PlayStation 2 nel 2006, un anno dopo il successo del primo Yakuza.

Il remake del gioco sarà disponibile in Giappone dal prossimo 7 dicembre in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, ancora nessuna conferma invece riguardo un possibile lancio sui mercati Occidentali. Considerando il buon successo riscosso da Yakuza Zero e Yakuza Kiwami in Europa e Nord America, è probabile che SEGA stia considerando una localizzazione in lingua inglese, anche se qusta difficilmente arriverà prima del lancio di Yakuza 6 The Song of Life, previsto per il prossimo mese di marzo. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher.